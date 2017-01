0

0



André precisou de ajuda para chegar ao avião

Perto do intervalo no Chaves-Sporting, aos 45’, André 'forçou' a alteração na equipa leonina. Perdigão cometeu falta sobre o avançado, que logo lhe provocou um esgar de dor. Ao cair no relvado, o jogador do Sporting ficou com o pé preso sob o corpo, com queixas na perna esquerda, tendo mesmo sido transportado de maca para fora do relvado. Mais tarde, precisou de 'apoio' para se deslocar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, antes da equipa rumar a Alvalade.