André Silva não escondeu a desilusão no banco de suplentes

Com a expulsão de Alex Telles no FC Porto-Juventus, André Silva acabou por ser o sacrificado, saindo para dar lugar a Layún. Já no banco, o jovem ponta-de-lança não escondeu a desilusão por ter saído mais cedo, ele que sonhava marcar a Buffon.