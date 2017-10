0

André Silva tem nova 'inspiração' para o dérbi de Milão

Depois da qualificação para o Mundial'2018 com a seleção portuguesa, André Silva está de volta a Itália, com o foco no dérbi de Milão, que acontece no domingo, em jogo a contar para a Serie A. Na partida, o internacional português vai estrear as novas chuteiras da Nike, as Hypervenom Air GX III, inspiradas nas clássicas Air GX, estreadas no ano de 1996.