Pietra para Meireles: «Deixa o miúdo» - A confusão no intervalo do V. Guimarães-Benfica

A saída para os balneários ao intervalo do V. Guimarães-Benfica foi tudo menos pacífica. Pouco depois do segundo golo dos encarnados, que se seguiu a um gesto de Nélson Semedo para as bancadas, elementos das duas equipas envolveram-se em cenas de confusão à entrada para o túnel. Embora aqui neste vídeo não seja percetível, Minervino Pietra saltou em defesa de Nélson Semedo e afirmou na direção de Flávio Meireles: "Deixa o miúdo!" [Vídeo: Record]