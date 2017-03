0

Ânimos (muito) quentes entre os Bucks e os Lakers

Num jogo que teve lugar na madrugada deste sábado, e que terminou com a vitória dos Milwaukee Bucks frente aos L.A. Lakers (107-103), ocorreu um momento menos 'agradável' entre vários jogadores de ambas as equipas. Nick Young não ficou satisfeito com o bloco e empurrou o base dos Milwaukee Malcolm Brogdon. Depois disso, envolveram-se os colegas e a situação ficou... feia