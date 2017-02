316

Luís Figo e a mulher Helen Svedin marcaram presença na cerimónia de entrega dos prémios Laureus, que decorreu na terça-feira no Mónaco. Na passadeira vermelha a mulher do antigo futebolista português deslumbrou com um longo vestido preto que deixava à vista as suas costas... E não foi a única a revelar as curvas. [Fotos: EPA]