Antes de marcar um golo inédito, André Almeida... desfilou

André Almeida marcou, ao final de cinco anos, o seu primeiro golo pelo Benfica, na partida com o Leixões. Antes do jogo, Carrillo partilhou no Instagram um vídeo onde o lateral surge a fazer uma autêntica passagem de modelos em pleno balneário da Luz. Terá sido uma espécie de dança da chuva para dar sorte?