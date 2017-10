0

Antes de virem a Portugal, Medina visitou Neymar e Adriano de Souza foi conhecer Ronaldo

Gabriel Medina, campeão do Mundo em 2014, e Adriano de Souza, vencedor do campeonato WSL em 2015, vão estar em Portugal para disputar o MEO Ripcurl Pro a partir de sexta-feira, mas antes de se fazerem às ondas portuguesas foram visitar amigos... do futebol. Medina passou uns dias em casa de Neymar, em Paris, ao passo que Mineirinho foi a Madrid ter com Marcelo e "cumpriu o sonho" de conhecer Cristiano Ronaldo.