Antes disto, ninguém sabia quem era Paul Richardson...

É normal que não nunca tenha ouvido falar de Paul Richardson, pois até o adepto médio de futebol americano desconhecia quem era o wide receiver dos Seattle Seahawks. Mas Richardson merece que o tirem do anonimato em todo o Mundo por causa desta receção que fez no embate do playoff frente aos Detroit Lions. Até este espetacular lance, o jogador contava apenas com dois touchdowns na carreira na NFL, que começou em 2014... Os Seahawaks vencer os Lions por 26-6.