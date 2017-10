30

Antigo jogador do Sp. Braga protagonizou uma das mais violentas entradas do ano

Antigo jogador do Sp. Braga, o argentino Rodrigo Contreras, do Arsenal Sarandí, foi esta segunda-feira expulso diante do Banfield, devido a uma violentíssima entrada sobre Renato Civelli. Contudo, na hora de abordar o lance, Contreras deixou claro que nunca teve intenção de... atingir o seu adversário. "Quero pedir desculpas pelo sucedido, já que poderia ter lesionado um colega. Nunca passei por algo assim e graças a Deus o Civelli está bem. Nunca foi minha intenção atingi-lo, nem que tudo isto tivesse sucedido e, por isso, quero pedir desculpas", escreveu o jogador, na sua conta de Twitter.