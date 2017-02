0

António Varela explica a determinação de Vale e Azevedo em ser eleito

António Varela apresenta esta sexta-feira o livro "A Ascensão Mediática de Vale e Azevedo - Como foi passar de cidadão anónimo a presidente do Benfica em ano e meio", livro sobre o percurso do antigo presidente encarnado. Em declarações ao nosso site, o jornalista de Record explica como a determinação do antigo presidente encarnado o fez passar do anonimato, ultrapassar a derrota nas urnas contra Manuel Damásio e chegar finalmente à liderança do Benfica em apenas ano e meio.