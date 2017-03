0

Aos 50 anos, Miura voltou a marcar... e celebrou a sambar

Kazuyoshi Miura continua a bater recordes de longevidade e este domingo tornou-se no primeiro futebolista com mais de 50 anos a marcar um golo na liga japonesa. Foi diante do Thespakusatsu Gunma, num jogo em que acabou por ser o autor do único golo, que valeu o triunfo ao Yokohama FC.