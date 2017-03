0

Apesar da goleada, ouviu-se 'Como o Benfica nunca houve' no final do jogo

O Benfica perdeu por 4-0 com o Borussia Dortmund mas, apesar da eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, os adeptos encarnados foram incansáveis no apoio à equipa. No final, ouviu-se "Eu amo o Benfica" e "Como o Benfica nunca houve". [Vídeo: Vanda Cipriano/Record]