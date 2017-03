0

Após golo anulado a Bas Dost... 'choveram' objetos para o relvado

O golo anulado a Bas Dost aos 26' do Sporting-Nacional deixou não só Jorge Jesus e jogadores irritados mas também os adeptos. De tal forma que foram vários os objetos - umas bolas alaranjadas - atirados para o relvado, com Jorge Ferreira, o árbitro, a recolher um deles. Dada a sua cor, pareciam laranjas mas efetivamente não se tratava de nenhum citrino. "Cá estaremos, cá estaremos, no campeonato da mentira, o campeonato português", ouvia-se nas bancadas.