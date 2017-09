0

Apresentador da Sky Sports quis 'apanhar' Ricciardo e acabou... 'apanhado'

A boa disposição de Daniel Ricciardo continua a contagiar o 'paddock' da Fórmula 1 e neste sábado o australiano da Red Bull fez esta 'aparição' durante um direto da Sky Sports onde já estava o presidente executivo da Mercedes, Toto Wolff, não dando hipótese aos apresentadores e comentadores da estação de televisão inglesa que se meteram com ele por causa da 'pole position' de Lewis Hamilton (Mercedes) e do facto do companheiro de equipa Max Vestappen ter conseguido ficar de novo à sua frente na qualificação. "Vocês falam muito, demasiado! Já felicitámos este tipo [Wolff] tantas vezes... estamos farto de lhe dar os parabéns...", disparou Ricciardo, com Simon Lazenby a aproveitar a deixa para o 'picar': "E já deste os parabéns ao teu companheiros de equipa que faz anos hoje... e acabou por conseguir ficar uma vez mais à tua frente". Mas não é fácil desarmar o australiano. "Foi o meu presente de aniversário para ele, meio décimo. Dei-lhe meio décimo", respondeu o piloto.