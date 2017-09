8

Apresentador disse m**** em direto e Carragher... repetiu de imediato

Como muitos ex-futebolistas, Jamie Carragher faz agora carreira como comentador desportivo. Mas ao contrário dos relvados, o antigo capitão do Liverpool está impedido de dizer palavrões durante as transmissões, o que o deve deixar profundamente frustrado, a julgar pela sua reação nestas imagens captadas no Parque dos Príncipes, onde o Paris Saint-Germain defrontou o Bayern Munique na noite de quarta-feira. O apresentador do canal de televisão dinamarquês Viaplay quis saber a opinião de Carragher sobre a disputa de livres e penáltis entre Neymar e Edison Cavani, à qual chamou de m****. "Deixam que digas isso?", questionou logo o antigo central, obtendo a resposta: "Eu digo o que me apetece". O agora comentador da Sky aproveitou e disse também "m****".