Aqui tudo o que brilha é mesmo ouro

A menos de um mês do sempre aguardado desfile dos 'anjos' da Victoria's Secret, a marca de lingerie revelou mais modelos da nova coleção para a época festiva e, claro está, Sara Sampaio está em grande. Sob o tema "tudo o que brilha é ouro", a apresentação da coleção junta a manequim portuguesa às demais caras famosas ligadas à marca, incluindo Lais Ribeiro que, no desfile do final do mês, irá vestir um sutiã avaliado em quase 2 milhões de euros