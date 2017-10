Árbitro assinalou fora de jogo inacreditável e o treinador... perdeu a cabeça

O Tigre empatou esta madrugada a um golo diante do Rosário Central, mas tudo teria sido diferente caso o árbitro auxiliar de Néstor Pitana não tivesse assinalado um fora de jogo inacreditável num lance que resultou em golo. Caruso Lombardi, técnico do Tigre, perdeu mesmo a cabeça com essa decisão e mostrou toda a indignação nas barbas do juiz...