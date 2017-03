5

Árbitro fartou-se de tanta queixa e... "toma lá o apito"

Quem segue o futebol espanhol, especialmente os jogos do Athletic Bilbao, sabe que Raúl García é um daqueles jogadores que nunca está satisfeito com os árbitros. Este domingo, por exemplo, logo ao segundo minuto do duelo com o Málaga já estava a reclamar e o árbitro, para cortar logo o mal pela raiz decidiu oferecer o apito ao médio..