Árbitro foi contra Danilo... e expulsou o médio portista

Aos 80' do Moreirense-FC Porto, Danilo Pereira viu o segundo amarelo após o árbitro... embater contra ele. Luís Godinho recuava sem ver o que estava atrás de si e chocou contra o médio portista... acabando por lhe mostrar o vermelho, deixando os dragões à beira de um ataque de nervos. No entanto, Record apurou que a decisão terá tido por base palavras do jogador ao árbitro da partida