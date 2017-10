0

Árbitro recorreu ao VAR e não teve dúvidas em expulsar Bonucci

Leonardo Bonucci foi expulso este domingo logo aos 25 minutos no duelo com o Genova, devido a uma agressão a Aleandro Rosi. O árbitro recorreu à tecnologia para analisar o lance e não teve dúvidas em puxar do vermelho e mandar o defesa do AC Milan tomar banho mais cedo.