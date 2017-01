0

Arda Turan: um golo no sábado... 3 pontos no domingo

Depois de ter marcado um golo na goleada do Barcelona sobre o Las Palmas, no sábado, o médio Arda Turan voou para o seu país natal e por lá participou no All-Star da Liga turca, onde até marcou um triplo... depois de várias tentativas de 2, à boleia de colegas!