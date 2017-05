0

Arrancaram as obras no Municipal de Portimão

O Estádio Municipal de Portimão vai receber um novo relvado, visando a participação do Portimonense na Liga NOS, na próxima época, e os trabalhos tiveram início esta segunda-feira, com a SAD a cumprir o que havia prometido: o arranque das obras logo depois do último jogo disputado em casa.