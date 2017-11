Arrepiante: assim está o pé de Santi Cazorla após oito operações

A primeira página do jornal espanhol 'Marca' é, no mínimo, impressionante. Mostra uma imagem do pé de Santi Cazorla, jogador do Arsenal, que quase perdeu o pé direito ao após oito operações e uma infeção. Os médicos tiraram-lhe oito centímetros de tendão e tiveram que fazer um excerto de tecido, usando para isso uma parte da pele do braço onde estava tatuado o nome da sua filha. O internacional espanhol recupera em Salamanca, enquanto a família continua em Londres. Sonha voltar a jogar em janeiro.