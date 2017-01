3

Arrepiante: Jogador mexicano sofre rotura de ligamentos

Luis Martínez, dos mexicanos do Tigres, sofreu este domingo uma arrepiante e assustadora lesão no duelo com o Santos Laguna, num lance que resultou na rotura dos ligamentos do joelho direito. Na jogada em questão, Martínez discutiu a bola com Jonathan Rodríguez, antigo avançado do Benfica.