0

1



Arrepiante momento no D. Afonso Henriques com 25 mil almas vitorianas a cantar

"Ó Vitória, Ó Vitória/ Rasga o tempo, segue em frente/ Peito em riste, ó Vitória/ Quem resiste, sempre vence". Mais 25 mil almas vitorianas cantaram em uníssono, muitas delas com cachecóis ao alto, a música intulada "Sou Vitória" ainda antes do apito inicial. O momento registado em vídeo é arrepiante e comprova que os adeptos do V. Guimarães estão unidos em torno da equipa que vive um bom momento com Pedro Martins ao leme.