0

0



Arturo Vidal reage às acusações de alcoolismo com a bola nos pés

Arturo Vidal respondeu este sábado, nas redes sociais, às acusações de que tem sido alvo. A seleção chilena não se qualificou para o Mundial'2018 e as críticas ao internacional do Bayern Munique regressaram, com acusações de alcoolismo... "Enquanto vocês falam, eu continuo a trabalhar como sempre! Para continuar a melhorar e a levar a minha carreira ao topo!", escreveu o internacional chileno na legenda das imagens que publicou no Twitter.