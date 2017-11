Top 10 das equipas de futebol que melhores salários pagam

No Barcelona o salário médio dos jogadores ronda os 8 milhões de euros anuais. E o PSG, com a chegada de Neymar, escalou até ao segundo lugar, com vencimentos médios de 7,9 milhões. Na lista dos clubes que melhor pagam apenas três equipas de futebol entram no top 20, pois as restantes 17 são todas da NBA. O ranking (Global Sports Salaries Survey 2017) foi publicado pela Sporting Intelligence.