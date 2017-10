0

As cenas de confusão no final do Nacional-Sporting B

O final do Nacional-Sporting B (1-1), da 12.ª jornada da 2.ª Liga, ficou marcado pela discussão entre jogadores das duas equipas após os insulares empatarem, com particular evidência para Demiral e Kaká, que se envolveram mesmo fisicamente e acabaram expulsos. [Fotos: Hélder Santos]