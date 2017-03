142

As declarações de Bruno de Carvalho que deixaram Rui Vitória a pensar

Bruno de Carvalho afirmou ontem que o Benfica é o "campeão das queixinhas", declarações com que Rui Vitória foi confrontado hoje na conferência de antevisão à deslocação a Paços de Ferreira. O treinador das águias teve, porém, de parar por um instante para se recordar do que havia sido dito pelo presidente do Sporting...