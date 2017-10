0

0



As formas originais de Suzy Cortez apoiar Piqué e companhia

Nos últimos dias foram muitas as figuras que se pronunciaram sobre a situação da Catalunha, muitas delas lamentando os confrontos violentos. Suzy Cortez, que já demonstrou várias vezes nas redes sociais ser adepta ferrenha do Barcelona, de Messi e de Piqué, mostrou a sua posição em relação ao referendo de domingo. "Meu total apoio ao direito do povo catalão à realização do referendo pela independência da Catalunha", escreveu a ex Miss Bumbum Brasil, no Instagram.