0

0



As imagens da confusão no Boavista-FC Porto

Corona foi pedir explicações Talocha, depois do lance que obrigou à sua substituição, empurrando-o várias vezes. A confusão instalou-se no relvado, com Corona, Nuno Espírito Santo e Alfredo no epicentro, obrigando mesmo à intervenção da equipa da arbitragem e das forças policiais. [Fotos: Simão Freitas]