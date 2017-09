1459

As imagens da confusão no final do Sanjoanense-Canelas

Acabou da pior forma o Sanjoanense-Canelas (3-2), da Série B do Campeonato de Portugal Prio. Depois de provocações de adeptos do Canelas durante a partida, situados na bancada da equipa da casa, no final do jogo a situação descontrolou-se, como se pode ver neste vídeo a que Record teve acesso.