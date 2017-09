118

20



Vídeo: As imagens do aparato na Luz quando os adeptos invadiram a garagem

Três carrinhas do corpo policial foram chamadas ontem à tarde ao Estádio da Luz após um grupo de adeptos do Benfica ter invadido a garagem do Estádio da Luz para confrontar a equipa pelos maus resultados. [Vídeo: CMTV]