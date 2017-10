0

0



As imagens do batismo que Kátia Aveiro ponderou não publicar

Katia Aveiro reconhece que hesitou um pouco antes de divulgar fotografias de um momento tão íntimo: "Primeiro pensei em não partilhar as imagens do meu batismo porque sei que as opiniões se vão dividir mas como foi um momento tão lindo, tão cheio de Deus, só tenho que gritar ao mundo o quando é bom seguir Deus, o quanto é maravilhoso ser feliz do lado dele".