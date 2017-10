574

As imagens do "pior dia do ano" em incêndios

Cerca de duas dezenas de grandes incêndios estavam ativos no país pelas 19:30, mobilizando quase 2.500 operacionais, 730 meios terrestres e três meios aéreos, de acordo com a Autoridade da Nacional de Proteção Civil (ANPC). A adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar afirmou que este domingo "foi o pior dia do ano em matéria de incêndios", com mais de 300. A primeira imagem desta fotogaleria, da autoria de Hélio Madeiras (bombeiro), é de Vieira de Leiria e mostra a dimensão do fogo. As restantes retratam a situação em Vila Nova de Poiares e Condeixa.