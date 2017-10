0

As imagens impressionantes da destruição na Marinha Grande

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 31 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas. Estas imagens mostram o rasto de destruição no concelho da Marinha Grande [Fotos: Lusa e EPA]