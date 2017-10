0

As notas dos jogadores do FC Porto: muito Brahimi para Aboubakar e Marega

Com um Brahimi endiabrado e uma solidez coletiva, na qual Felipe e Danilo Pereira se destacaram, só faltou o golo do FC Porto em Alvalade, para cimentar a liderança do campeonato e a superioridade ao Sporting. Por outro lado, Aboubakar e Marega não se apresentaram ao nível de outros jogos, o que dificultou o aparecimento do golo.