As promessas de Juande Ramos aos adeptos do Sporting

Juande Ramos, treinador ex-Málaga, é o escolhido por Pedro Madeira Rodrigues para comandar o Sporting caso ganhe as eleições de dia 4 de março. Este foi o vídeo exibido durante o anúncio oficial, com as promessas do técnico espanhol para todos os sportinguistas.