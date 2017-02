366

Assim está o Pavilhão João Rocha

O Sporting divulgou esta quinta-feira mais uma fotografia do Pavilhão João Rocha na qual já são visíveis as cadeiras verdes das bancadas. O pavilhão deverá estar finalizado ainda no primeiro trimestre deste ano. "Existe lá coisa mais bonita", escreveram os leões na legenda da imagem partilhada no Instagram