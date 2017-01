0

Assim foi a receção ao plantel do Sporting em Alvalade

Foram cerca de 20 os adeptos que esta noite se deslocaram ao Estádio de Alvalade para receber, com alguns apupos e insultos, a equipa do Sporting, que horas antes empatara a dois golos em casa do Marítimo. (Fotos: Pedro Ferreira)