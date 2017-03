0

Assim foi a reunião entre Sporting e CDS na Assembleia

Uma comitiva do Sporting, chefiada por Bruno de Carvalho e que contou também com a presença de Rui Caeiro, vogal da administração, esteve reunida com o grupo parlamentar do CDS/PP, representado por Nuno Magalhães, João Almeida Moreira, Hélder Amaral e Patrícia Lopes, para discutir as medidas apresentadas pelos leões sobre "a lei do praticante desportivo", como afirmou o presidente verde e branco. [Fotos: Vítor Chi]