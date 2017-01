79

Assim foi o ponto que afastou Djokovic do Open da Austrália

Novak Djokovic está fora do Open da Austrália. O tenista sérvio, n.º 2 do Mundo, foi esta quinta-feira eliminado do primeiro Grand Slam da temporada pelo uzbeque Denis Istomin, número 117 do circuito. Assim foi a última jogada.