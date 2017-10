0

Assim foi o dia da Seleção Nacional em Andorra

A Seleção Nacional viveu esta sexta-feira o primeiro dia completo em solo andorrenho e sentiu todo o carinho por parte da enorme comunidade lusa. No meio da confraternização com os adeptos houve também espaço para o treino de adaptação ao relvado sintético que receberá a partida no sábado.