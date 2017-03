0

0



Assim regressaram ao trabalho os heróis do Monaco

O Monaco, orientado pelo português Leonardo Jardim, afastou na quarta-feira o Manchester City, de Pep Guardiola, da Liga dos Campeões, ao vencer a equipa britânica por 3-1. E esta quinta-feira, o regresso ao trabalho foi feito com um sorriso de missão cumprida. A equipa de Jardim, líder do campeonato francês com 68 pontos, mais três do que o PSG, prepara a deslocação ao terreno do Caen, domingo, em jogo da 30.ª jornada da Ligue 1.