0

0



Assim vão as obras no novo estádio do At. Madrid

O At. Madrid anunciou esta segunda-feira ter comprado o novo estádio por 30 milhões de euros, mas a verdade é que as obras no recinto já começaram em 2011, depois de clube e autarquia terem chegado a acordo em 2008. Este vídeo da 'Marca' mostra o estado dos trabalhos do futuro Wanda Metropolitano, que deverá ser inaugurado na próxima temporada. [Imagens: Marca]