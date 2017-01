1

0



Assustador acidente entre Massa e Wehrlein

Ainda que haja naturalmente um prémio em disputa, a Corrida dos Campeões é suposto ser um evento de exibição, mas quando se coloca em pista pilotos profissionais, não há cá 'brincadeiras'. Vai daí, este sábado ficou marcado por um violento acidente entre Felipe Massa e Pascal Wehrlein, com o alemão a ir para cima do brasileiro e, na sequência, a sair disparado da pista. Wehrlein escapou ileso, mas acabou por falhar as corridas deste domigo por precaução.