Até Donald Trump foi metido ao barulho no Sevilha-Real Madrid...

'Saiu a fava' a Danilo no que aos memes do Sevilha-Real Madrid (3-3) da Taça do Rei ou não tivesse ele marcado um auto-golo logo aos 10'. Mas a 'estrela' do encontro, Sergio Ramos, e o seu penálti à Panenka também tiveram direito a 'miminhos'...