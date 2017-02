104

Até Ibrahimovic deve delirar a ver a sua 'obra de arte' deste ângulo

Ibrahimovic bisou frente ao Southampton na vitória do Manchester United na final da Taça da Liga inglesa. Os red devils divulgaram esta segunda-feira imagems do segundo golo do sueco de um ângulo diferente e em slow motion que vale bem a pena ver em modo 'repeat'