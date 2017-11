Até os gémeos de Ronaldo já desejam sorte ao pai

A mãe de Cristiano Ronaldo publicou esta terça-feira uma fotografia no Instagram com os gémeos, Eva e Mateo, ao colo. "Boa sorte Real Madrid", escreveu Dolores Aveiro na legenda da imagem. Hoje a formação merengue defronta no Santiago Bernabéu o Fuenlabrada, em jogo da Taça do Rei.